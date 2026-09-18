Invitan a participar en concurso sobre tsunamis

Con el objetivo de fomentar entre la niñez chiapaneca el conocimiento y la cultura de prevención ante fenómenos naturales, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en colaboración con la Secretaría de Protección Civil (PC) del Estado de Chiapas, lanzó el concurso infantil de dibujo “Tsunamis, ¿los conoces?”.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursen quinto o sexto año de educación primaria, tanto de escuelas públicas como privadas, ubicadas en las regiones Soconusco e Istmo-Costa del estado.

Los participantes deberán plasmar mediante un dibujo qué es un tsunami y cómo se protegerían en caso de que ocurriera uno.

Técnicas libres

La convocatoria permite utilizar técnicas libres, como acuarelas, crayones, lápices de colores o plumones; los trabajos podrán realizarse en papel bond, cascarón, kraft o cartulina en un tamaño carta de 21.6 por 27.9 centímetros.

Cada estudiante podrá presentar hasta tres dibujos, los cuales deberán ser digitalizados y enviados en formato JPG, PNG o PDF, con un peso máximo de 20 megabytes por archivo.

El registro y envío de los trabajos deberá realizarse a través de la plataforma habilitada para el concurso, a más tardar el 16 de octubre de 2026.

Proceso

Durante el proceso, los participantes deberán proporcionar sus datos, realizar una breve descripción de su obra y consultar tanto el aviso de privacidad como los criterios de evaluación.

Los resultados serán publicados el 28 de octubre en los sitios oficiales del Cenapred y de PC de Chiapas.

Posteriormente, la ceremonia de premiación, entrega de reconocimientos y obsequios a los tres primeros lugares se realizará el cinco de noviembre del año corriente en Tapachula, como parte de las actividades por el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis.