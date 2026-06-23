Invitan a participar en cursos de verano

La directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, presentó la oferta de cursos y talleres de verano que se desarrollarán en distintos espacios culturales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, dirigidos principalmente a niñas, niños y adolescentes durante el próximo periodo vacacional.

La programación iniciará con los talleres de verano de la Dirección de Bibliotecas y Desarrollo Cultural, que se llevarán a cabo del 20 al 31 de julio, en horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las 14 bibliotecas públicas municipales y una isla de lectura.

La directora de Bibliotecas, María Elena, informó que las actividades estarán dirigidas a niñas y niños de entre 10 y 14 años y serán completamente gratuitas.

Las y los asistentes podrán participar en talleres de lectura, manualidades, teatro, activación física y actividades recreativas, además de contar con el apoyo de instituciones como Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y la Fiscalía.

Por su parte, la Coordinación Zoque ofrecerá un taller de verano denominado “Tzuñi Uné”, enfocado en la preservación y difusión de las tradiciones tuxtlecas y zoques, dirigido a menores de entre 7 y 13 años.

Entre las actividades destacan la elaboración tradicional de chocolate en barra y pozol, la creación de coronas de flores naturales y de papel, talleres de papel picado, piñatas con elementos de la cultura zoque, bordado tradicional y preparación de alimentos típicos como el tamal de toropinto.

Acceso

Las actividades no tienen costo, aunque en algunos casos se solicitará a las familias aportar materiales básicos para el desarrollo de los talleres.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en las oficinas de la Coordinación Zoque y a través de los canales oficiales del instituto.

Otras actividades

Finalmente, la Casa de la Cultura “Luis Alaminos Guerrero” desarrollará sus cursos del 27 de julio al 7 de agosto, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.