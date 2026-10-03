Invitan a participar en el 5º Chatarratrón

Con el objetivo de promover el manejo responsable de los residuos electrónicos y evitar que estos aparatos terminen en sitios inadecuados, la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez convocó a la ciudadanía a participar en la quinta edición del Chatarratrón, una campaña de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos.

La jornada se llevará a cabo del 12 al 25 de octubre, durante este periodo, las personas podrán llevar equipos que ya no utilicen a los diferentes puntos de acopio habilitados en la ciudad, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Centros de acopio

Los puntos de recolección que operarán de lunes a domingo durante el periodo de la campaña están ubicados en los parques Caña Hueca y del Oriente.

Mientras que de lunes a viernes se habilitarán centros de recepción en el parque San Marcos, Soriana Poliforum y el Colegio de Arquitectos Chiapanecos.

Además de las agencias municipales de Copoya, El Jobo, Emiliano Zapata, San José Terán, Cerro Hueco, Patria Nueva, Francisco I. Madero, Terán y Las Granjas.

La campaña cuenta con la participación de instituciones y empresas colaboradoras, entre ellas el Colegio de Arquitectos Chiapanecos, Recytrac y Serccos, con la finalidad de facilitar la disposición adecuada de este tipo de residuos.

¿Qué productos podrás llevar?

Informaron que estarán recibiendo CPU, teclados, monitores, mouses, televisores y pantallas, laptops, cables, cargadores, tarjetas electrónicas, impresoras, escáneres, teléfonos, discos duros, lectores de DVD y CD, consolas de videojuegos, routers, módems, proyectores, videocaseteras, reguladores de voltaje y electrodomésticos, entre otros.