Invitan a participar en el Teletón

Arianna Ruíz, coordinadora de Proyectos de Inclusión del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) Chiapas, llamó a la ciudadanía a participar en esta edición el próximo sábado 10 de octubre en las instalaciones del centro ubicado al oriente de la ciudad.

Explicó que se trata de un acontecimiento que busca generar conciencia e inclusión sobre la importancia de atender y reconocer las discapacidades y las neurodivergencias, pero también es la oportunidad de pasar un día en familia, con actividades que van desde conciertos, lucha libre, juegos, comida y dinámicas divertidas para chicos y grandes.

Colecta

Recordó que está en marcha también el proceso de colecta que busca robustecer las acciones en favor del CRIT Chiapas, pero además sumar para el nuevo centro en Veracruz.

Esto es importante porque el Centro en Tuxtla Gutiérrez recibe pacientes de ese estado, por lo que la apertura de ese nuevo espacio reducirá la población externa y podría ampliarse la captación de pacientes en fila de espera.

Aniversario

Destacar que en febrero del 2027, el CRIT Chiapas cumplirá 20 años de atender a toda la región, alcanzando una cifra de 10 mil 800 beneficiados.

Además está recibiendo grandes resultados en la Paralimpiada Nacional, donde atletas de Chiapas están triunfando.