Invitan a participar en La Gran Escapada

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla (Canaco ServyTur) presentó este miércoles la edición 2026 de La Gran Escapada, un evento equivalente al Buen Fin para el sector turístico.

El presidente de la cámara, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, informó que del 18 al 21 de junio de 2026 se llevará a cabo esta plataforma nacional bajo el lema “Viajar no había sido tan fácil”.

Objetivo

La citada dinámica tiene el objetivo de fortalecer el sector turístico, incentivar el consumo local y generar una mayor derrama económica en beneficio de empresas y familias chiapanecas.

Agregó que el estado participará activamente con la promoción de hoteles, restaurantes, agencias de viaje, operadores turísticos, comercios y prestadores de servicios vinculados al ecosistema turístico.

“Para nuestra entidad se estima una derrama económica superior a mil 300 millones de pesos, en concordancia con el porcentaje previsto de crecimiento en la meta nacional de 44 mil millones de pesos proyectados para este evento”, destacó Blas Gutiérrez.

El líder empresarial explicó que la campaña, impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) en coordinación con las cámaras estatales, permite a los consumidores adquirir paquetes y promociones turísticas durante los cuatro días del evento, aunque podrán utilizar los servicios en fechas posteriores, hasta un año después de la compra.

Grandes ofertas

“Esta promoción la pueden aprovechar todos los ciudadanos. La pueden contratar entre el 18 y el 21 de junio, aunque no necesariamente la tengan que utilizar en esas fechas; la pueden utilizar en fechas posteriores hasta un año después”, puntualizó.

Blas Gutiérrez hizo un llamado a las empresas del sector turístico y comercial a sumarse a esta estrategia nacional. Las interesadas deberán registrarse a través de la página oficial www.lagranescapada.com.mx o acudir directamente a las oficinas de Canaco Tuxtla.

El presidente de Canaco Tuxtla destacó que este esfuerzo cuenta con el respaldo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Asociación de Ciudades Turísticas (Acetur).

“Cuando el sector público y privado trabajan de manera coordinada, el turismo se convierte en una verdadera palanca de desarrollo económico y social”, afirmó.