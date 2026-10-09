Invitan a participar en pajareadas urbanas en la capital

La observación de aves es una actividad que ha cobrado relevancia en los últimos años, tan solo en Tuxtla Gutiérrez se tiene un registro de poco más de 220 especies de pájaros solo en el área urbana. El Colectivo Ciudadano por la Biodiversidad Heliomaster promueve la valorización de esta fauna a través del Festival de Aves Migratorias, próximo a realizarse.

Daniel Pineda Vera, integrante del colectivo, dio a conocer que se realizará del 10 al 31 de octubre, están programadas una serie de pajareadas urbanas, talleres de arte, naturaleza y el segundo concurso de altares dedicados a aves extintas.

Objetivo

Estos eventos tienen la intención de generar conocimiento sobre las aves, particularmente sobre las especies migratorias.

Serán ocho rutas, la mayoría en torno al río Sabinal; la participación es gratuita, solo deben anotarse en una plataforma cuyo link podrán encontrar en la página de Facebook de “Heliomaster A. C.”.

Se podrán observar halcones, gavilanes, garzas, colibríes, patos migratorios, aves playeras, loros, chipes, tangaras, entre muchas otras especies. Los ejemplares serán documentados y compartidos en una plataforma que genera estadísticas sobre las aves.

Más actividades

Al terminar las rutas, las y los participantes podrán visitar el Museo de la Ciudad, donde se realizarán más actividades a partir de las 11 de la mañana.

Desde 2021 han contado con el apoyo de una organización internacional, con la que han venido trabajando también el tema de la certificación internacional de Tuxtla Gutiérrez como ciudad de las aves.

“Esta fauna ha estado todo el tiempo con nosotros en la ciudad, pero por el estilo de vida acelerado, las personas no se dan cuenta, con este festival podemos ver la ciudad de manera distinta”.