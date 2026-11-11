Invitan a participar en Pañatón 2026

El presidente municipal Yamil Melgar invitó a las familias, empresas y organizaciones de la sociedad civil a sumarse al Pañatón 2026, una iniciativa del DIF Tapachula, encabezado por su presidenta honorífica Beba Pedrero, que busca reunir pañales para bebés y personas adultas que los necesitan.

Esta causa responde a una necesidad cotidiana que representa un gasto constante para muchas familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. Contar con pañales contribuye a la higiene, la comodidad y el cuidado de quienes dependen del apoyo de otras personas, además de ayudar a proteger su dignidad y calidad de vida.

Por ello, la convocatoria busca transformar la solidaridad de la ciudadanía en ayuda directa para quienes más lo necesitan. Cada donativo puede aliviar la preocupación de una madre, un padre o una persona cuidadora que diariamente hace un esfuerzo para atender a sus seres queridos.

Aportaciones

Las personas interesadas pueden donar pañales nuevos, en paquetes sellados, predoblados y con cintas ajustables, para bebés o personas adultas. Las aportaciones se recibirán en las instalaciones del DIF Tapachula, ubicadas en Sexta Norte y 19 Poniente, hasta el 12 de noviembre.

Finalmente, Yamil Melgar llamó a participar y compartir esta convocatoria, para que más personas se sumen a una causa solidaria que contribuye al bienestar de las familias y al cuidado digno de quienes más apoyo requieren.