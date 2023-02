Invitan a participar en Seminario Mesoamericano

La Escuela de Sistemas Alimentarios de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), con sede en Tapachula, invita a la sociedad en general a formar parte del Seminario Multidisciplinario Mesoamericano: Sociedad, Desarrollo, Naturaleza.

Este evento busca generar un espacio que propicie el intercambio de información, análisis y discusión de investigaciones científicas y tecnológicas de coyuntura social, de desarrollo productivo y cuidado de la naturaleza, con relevancia para Mesoamérica.

El seminario se desarrollará el segundo martes de cada mes a partir del 14 de febrero a las 11:00 de la mañana, iniciando con la presentación de la conferencia “El Cambio Climático en la Zona Costera de Campeche”, dictada por la doctora en Política Marina de la Universidad de Delaware, Evelia Rivera Arriaga.

Rivera Arriaga es coordinadora de la Red Internacional de Costas y Mares (Ricomar) desde el 2007, ha laborado por 32 años como profesora investigadora del Instituto de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (Epomex), de la Universidad Autónoma de Campeche.

Actualmente es miembro del Scientific-Policy Advisory Committe del Inter- American Institute for the Research of Global Change (IAI) y del GOF Policy Advisory Board del Foro Global de Océanos y Costas; además de líder en el grupo de expertos para elaborar el “Reporte Global Especial sobre Océanos y Criósfera” para el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU del 2019.

Las siguientes conferencias se realizarán el 14 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo y 13 de junio, donde se abordarán temas como economía comunal indígena, seguridad alimentaria, ecosistemas, resiliencia comunitaria y cambio climático. Todas dictadas por expertos en el tema.

Los interesados en formar parte de este seminario pueden inscribirse a través de la página electrónica: www.sial.unach.mx/semm.php; donde deben registrarse a cada una de las conferencias.

Dicho seminario es organizado conjuntamente por el Grupo Colegiado de Investigación Desarrollo Socioecológico para Mesoamérica de la SIAL, con el apoyo de la Universidad San Carlos de Guatemala, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de El Salvador y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).