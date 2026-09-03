Invitan a participar en taller “Política Inteligente”

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de su programa de educación continua, invita a participar en el taller “Política Inteligente: Liderazgo en la Era de la IA”, una propuesta de formación orientada a conocer las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para fortalecer el liderazgo, la innovación y la toma de decisiones.

Durante el taller, las y los participantes podrán conocer cómo la IA puede convertirse en una aliada para liderar con mayor eficiencia, analizar información, fortalecer la comunicación con la ciudadanía y desarrollar estrategias innovadoras ante los retos del entorno digital.

Temas

El programa contempla temas como la transformación del liderazgo político en la era digital, la aplicación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones públicas, las nuevas competencias del líder político y los riesgos y oportunidades del entorno digital.

El taller se realizará los sábados 3 y 10 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas, mediante sesiones vía zoom, con una duración total de ocho horas.

La inversión es de dos mil 500 pesos para el público en general, dos mil 200 para administrativos y docentes de la Unach, y dos mil para estudiantes y egresados de la institución. Para mayores informes, llama al 961 61 7 8000, extensión 5633, o escribe al correo [email protected].