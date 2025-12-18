Invitan a posada en el Museo de la Ciudad

Este jueves 18 de diciembre de 2025, a partir de las 18:00 horas, el Museo de la Ciudad de Tuxtla celebrará su tradicional posada tuxtleca.

Esta posada ciudadana tiene un significado especial ya que será el primer evento abierto al público desde que el edificio del recinto fue devuelto por las autoridades a la comunidad.

Rumbo a la reapertura

Actualmente, el Museo de la Ciudad de Tuxtla se encuentra en un proceso activo de trabajo rumbo a su reapertura. Se están realizando labores de organización, conservación de la colección y adecuación de los espacios, gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas que han decidido sumar su tiempo, su conocimiento y su cariño por este lugar.

Los organizadores dijeron agradecer de manera especial a todas las personas que se han hecho presentes a través de donaciones ya sea en especie o con su trabajo. Su apoyo ha sido fundamental para seguir avanzando y sostener este proyecto cultural y comunitario.

Por ello invitaron a la comunidad a la posada como a seguir acompañando el proceso y apoyar las acciones hacia el Museo de la Ciudad de Tuxtla.