Invitan a Quinto Medio Maratón Internacional

Como parte de las actividades en honor a San Ramón Nonato, se realizará este domingo 9 de agosto el Quinto Medio Maratón Internacional San Ramón 2026, por las principales calles de San Cristóbal de Las Casas. En esta ocasión tendrá una bolsa de 100 mil pesos en premios.

“La justa deportiva reunirá a más de 500 participantes en las categorías varonil y femenil, en las distancias de cinco, 10 y 21 kilómetros”, dieron a conocer los organizadores.

Los competidores recorrerán diversas calles de la ciudad, entre ellas: Diagonal Ramón Larráinzar, Michoacán, Baja California, Aguascalientes, Faisán, Hermanos Paniagua, Calzada México, periférico Poniente, Calzada el Cementerio, bulevar Javier López Moreno, por citar solo algunas, hasta llegar a la meta instalada a un costado de la plazuela del Barrio de San Ramón.

Participantes

Los convocantes indicaron que participarán también niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años de edad, quienes se unirán al maratón desde los 500 metros hasta cinco kilómetros. El banderazo de salida se dará a un costado de la plazuela del barrio.

Tránsito Municipal informó a la población que el domingo serán cerradas varias vialidades a partir de las seis de la mañana para la realización de la carrera.

Cabe señalar que el medio maratón se realizará previo a la celebración en honor a San Ramón Nonato, cuyo día principal es el 31 de agosto.