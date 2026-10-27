Invitan a realizarse mastografías

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a las mujeres derechohabientes de 40 a 69 años a aprovechar el servicio de mastografía móvil, que recorrerá cuatro municipios del estado para acercar este estudio a la población y favorecer la detección oportuna del cáncer de mama.

Arturo Oliver Rodríguez Gálvez, coordinador auxiliar médico en Salud Pública del IMSS Chiapas, hace un llamado a las mujeres que se encuentran en este rango de edad a consultar las fechas y acudir a la unidad correspondiente para recibir información sobre el estudio y los requisitos para realizarlo.

Recorrido

La ruta iniciará el 27 y 28 de octubre en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 24, en Cintalapa, y en la UMF No. 16, en Arriaga. Posteriormente, el 29 y 30 de octubre, el servicio estará disponible en la UMF No. 34, en Villaflores, y en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar (HGSZ) No. 15, en Tonalá.

El Instituto recuerda que la mastografía es un estudio que permite identificar alteraciones en las mamas, incluso antes de que sean perceptibles. La detección oportuna contribuye a identificar posibles lesiones y facilitar la valoración médica correspondiente.