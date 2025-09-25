Invitan a renovar más de 21 mil credenciales

Debido al vencimiento de seis mil 691 credenciales de elector de 2024, además de otras 14 mil 690 que perderán su vigencia al cierre de año, la encargada del despacho de la Vocalía del Registro 09 del Instituto Nacional Electoral (INE), Ana Laura Contreras Jurado, informó que esas personas deben pasar al módulo para actualizar su identificación oficial.

Comentó que el Instituto puso en marcha una campaña intensa marcada desde el mes de septiembre a diciembre, lo que implica que haya un reforzamiento de las actividades de los módulos de atención con los que se cuenta en la entidad.

Módulo y horarios

Ahora estará funcionando el módulo del Distrito 09 desde las 8 de la mañana hasta las 20:00 horas, de lunes a viernes; los días sábados funcionará de 8:00 am a las 3 de la tarde.

Contreras Jurado comentó que en estos momentos la afluencia de quienes están haciendo trámites es baja, a pesar del rezago que se tiene con las credenciales que perdieron vigencia el año pasado y las que lo harán en este 2025.

Las personas interesadas pueden hacer una cita a través de la página de internet del INE o acudir de forma directa al módulo. Deben llevar como documentos actas de nacimiento, copia certificada, comprobante de domicilio (no mayor a tres meses) y una identificación con fotografía.

Baja afluencia

Contreras Jurado opinó que la baja afluencia registrada puede relacionarse con el hecho de que las personas dejan al último estos trámites, sin embargo, desde el Instituto están impulsando acciones para promover que la población haga este proceso.

A diario se programan en promedio una 70 citas, sin embargo, solo son 40 las que llegan y por lo regular se atiende a un porcentaje importante de ciudadanía que no agendó el espacio.

Actualizar la credencial es importante, tomando en cuenta que aquellas que perdieron vigencia dejan de servir como un medio de identificación y en muchos trámites de oficinas ya no las reciben.

Las personas pueden acudir a realizar los siguientes trámites: inscripciones (que es primera vez que van), actualización (por cambio de domicilios o corrección de datos), además de reincorporaciones y reposiciones.