Invitan a reportar niveles de agua peligrosos en App

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Dirección Estatal de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) Escudo Pakal, exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta ante posibles riesgos por el incremento de los niveles de agua en ríos, arroyos y zonas susceptibles a inundaciones, e invita a utilizar la aplicación móvil C5 Escudo Pakal para generar alertas de manera inmediata.

Vía de contacto

Esta herramienta tecnológica permite a la población reportar situaciones de emergencia y solicitar apoyo oportuno, fortaleciendo la comunicación con las autoridades y contribuyendo a la prevención de riesgos que puedan poner en peligro la integridad de las familias chiapanecas.