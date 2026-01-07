Invitan a revisar esquema de vacunación de los hijos

Con el objetivo de proteger la salud de la niñez y prevenir enfermedades con la vacunación, el Gobierno Municipal de Juárez, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Pública Municipal, invita a madres y padres de familia que cuentan con hijos en edad escolar a revisar la Cartilla Nacional de Salud y verificar que cuenten con su esquema completo de vacunación de acuerdo con su edad.

En este regreso a clases, las autoridades de Salud hacen un llamado a la corresponsabilidad familiar para asegurar que niñas y niños estén debidamente protegidos, de forma particular contra el sarampión, enfermedad viral altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la aplicación oportuna de la vacuna.

Aplicarse la vacuna

Exhortaron a identificar que sus hijas o hijos cuenten con el esquema de vacunación completo, o en caso contrario, acudir a la Unidad de Salud más cercana a su domicilio, para recibir la atención médica y aplicarse la vacuna contra el sarampión, contribuyendo así a la protección individual y colectiva.