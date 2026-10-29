Invitan a rodada ciclista

El club Bicicatlán invitó a una rodada por el Día de Muertos que se llevará a cabo el primero de noviembre en San Cristóbal de Las Casas y tendrá como destino la comunidad Romerillo, del municipio de Chamula.

“Es una rodada para conocer las tradiciones de Día de Muertos en los Altos de Chiapas y acercarnos a las formas en que sus comunidades honran la memoria de sus difuntos”, expuso la agrupación.

“La rodada busca también fomentar la participación de ciclistas que desean iniciarse en rutas de mayor exigencia física, así como fortalecer la convivencia y el cuidado colectivo durante nuestros recorridos”, afirmó.

Añadió que “en México, el Día de Muertos es una oportunidad para reencontrarnos simbólicamente con quienes ya partieron.

“Visitamos los panteones, limpiamos las tumbas, compartimos alimentos y bebidas, llevamos música y recordamos a nuestros difuntos a través de las historias que mantienen viva su memoria”.

Punto de encuentro

La salida de la rodada será en la Plazuela de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, y se organizará en dos grupos de acuerdo al nivel de pedaleo: a las 8:00 de la mañana, iniciará el nivel intermedio para personas con condición física y experiencia suficientes para afrontar una ruta con pendientes pronunciadas. Mientras que a las 9, lo hará el nivel avanzado dirigido a ciclistas con experiencia en rutas de mayor exigencia física.

La agrupación manifestó que el recorrido será de aproximadamente 11 kilómetros de ida y 22 en total, considerando el regreso. El trayecto incluye caminos con pendientes pronunciadas y el retorno se realizará por la misma ruta. El costo de inscripción es de 50 pesos.