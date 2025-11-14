﻿﻿
Invitan a ser miembros del Club Teletón

Noviembre 14 del 2025
Aspecto de algunas de las actividades realizadas en el Club Teletón. CP
El Club Teletón regresa en la siguiente primavera, del 21 de febrero al 28 de marzo, con una nueva temporada llena de amistad, inclusión y experiencias inolvidables, informó Anakaren Vázquez Villalba, promotora de Proyectos de Inclusión.

Explicó que a lo largo de cinco sábados, niñas, niños y jóvenes voluntarios convivirán con niñas, niños y adolescentes (NNA) con discapacidad en diferentes paseos por la ciudad, promoviendo valores como la empatía, el respeto y la solidaridad.

Finalidad

El programa busca crear espacios donde todos puedan ser ellos mismos, aprendiendo y creciendo a través de la convivencia y el trabajo en equipo.

Aseguró que ser parte de Club Teletón es convertirse en un agente de cambio, en alguien que cree que la inclusión se construye con acciones y corazones dispuestos.

Las inscripciones para formar parte de este club estarán abiertas hasta el 15 de enero del 2026 y está dirigido a personas de entre siete y 25 años que quieran vivir una experiencia diferente, llena de aprendizaje, amistad y alegría.

