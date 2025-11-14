Invitan a ser miembros del Club Teletón

El Club Teletón regresa en la siguiente primavera, del 21 de febrero al 28 de marzo, con una nueva temporada llena de amistad, inclusión y experiencias inolvidables, informó Anakaren Vázquez Villalba, promotora de Proyectos de Inclusión.

Explicó que a lo largo de cinco sábados, niñas, niños y jóvenes voluntarios convivirán con niñas, niños y adolescentes (NNA) con discapacidad en diferentes paseos por la ciudad, promoviendo valores como la empatía, el respeto y la solidaridad.

Finalidad

El programa busca crear espacios donde todos puedan ser ellos mismos, aprendiendo y creciendo a través de la convivencia y el trabajo en equipo.

Aseguró que ser parte de Club Teletón es convertirse en un agente de cambio, en alguien que cree que la inclusión se construye con acciones y corazones dispuestos.

Las inscripciones para formar parte de este club estarán abiertas hasta el 15 de enero del 2026 y está dirigido a personas de entre siete y 25 años que quieran vivir una experiencia diferente, llena de aprendizaje, amistad y alegría.