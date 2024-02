Invitan a ser observador electoral

Las personas interesadas en el proceso electoral 2024 pueden participar por medio de la observación, por lo que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) invitó a los interesados a conocer la convocatoria.

La persona “Observadora Electoral” está facultada por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada electoral, establece el documento.

Funciones

Además de conocer las diferentes etapas del proceso electoral, puede participar en la observación de las siguientes modalidades: voto anticipado, voto de las personas en prisión preventiva, y el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.

Para poder ser parte de esta dinámica deben cumplir con los siguientes requisitos: tener la ciudadanía mexicana en pleno goce de derechos civiles y políticos; no ser, ni haber sido integrante de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de algún partido político en alguno en los tres años anteriores a la elección; no ser, ni haber sido participante de una candidatura al puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección; tomar el curso de capacitación (presencial y/o virtual); no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el Gobierno Municipal, Estatal o Federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación; no ser servidor de la nación.

Además de presentar solicitud de acreditación, misma que incluye la manifestación de cumplir con los requisitos legales (artículo 217 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales); dos fotografías tamaño infantil (solo para solicitudes presenciales) y contar con credencial para votar vigente.

Los interesados pueden presentar su solicitud del 8 de enero de 2024 hasta el 7 de mayo de 2024.

La participación es voluntaria, por lo que los gastos para realizar la observación electoral en todo el territorio nacional y en el extranjero son responsabilidad de la o el ciudadano.