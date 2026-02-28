Invitan a ser voluntario en centro de rescate

La Fundación Mi Mejor Amigo, Adopta y Ama, es una organización ejemplar en Chiapas que continúa invitando a la población civil a la adopción responsable, pero sobre todo la conciencia sobre el cuidado y empapa por los animales.

Ubicados en Tuxtla Gutierrez, trabaja de manera altruista rescatando, atendiendo y dando en adopción animales en situación de abandono. Actualmente tiene perros y gatos de todas las edades y tamaños listos para ser adoptados.

Esta agrupación participa en las ferias de adopción, pero también en el cuidado diario de más de 40 animales, que son bañados, alimentados y aseados con el trabajo voluntario de los miembros de la fundación.

Pero también con el trabajo participativo de la sociedad civil, por ello invitan a la comunidad a participar de un trabajo voluntario de baño y recepción de donación de alimentos que se realizará el día hoy, a las 9 de la mañana en las inmediaciones del mercado del Norte, en la 16 Norte entre Cuarta y Tercera Oriente. En este mismo espacio podrán iniciarse registros de adopción.