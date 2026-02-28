﻿﻿
Invitan a ser voluntario en centro de rescate

Febrero 28 del 2026
Esta agrupación participa en las ferias de adopción, pero también en el cuidado diario de más de 40 animales. CP
La Fundación Mi Mejor Amigo, Adopta y Ama, es una organización ejemplar en Chiapas que continúa invitando a la población civil a la adopción responsable, pero sobre todo la conciencia sobre el cuidado y empapa por los animales.

Ubicados en Tuxtla Gutierrez, trabaja de manera altruista rescatando, atendiendo y dando en adopción animales en situación de abandono. Actualmente tiene perros y gatos de todas las edades y tamaños listos para ser adoptados.

Esta agrupación participa en las ferias de adopción, pero también en el cuidado diario de más de 40 animales, que son bañados, alimentados y aseados con el trabajo voluntario de los miembros de la fundación.

Pero también con el trabajo participativo de la sociedad civil, por ello invitan a la comunidad a participar de un trabajo voluntario de baño y recepción de donación de alimentos que se realizará el día hoy, a las 9 de la mañana en las inmediaciones del mercado del Norte, en la 16 Norte entre Cuarta y Tercera Oriente. En este mismo espacio podrán iniciarse registros de adopción.

