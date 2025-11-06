Invitan a sumarse al programa Pañatón 2025

Con el firme compromiso de seguir impulsando acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, junto a su esposa, la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, invitaron a la ciudadanía a participar en el Pañatón 2025, bajo el lema “Un kilómetro de amor, unidos para servir”.

El alcalde destacó que este programa refleja el espíritu humanista del gobierno municipal y la vocación de servicio del DIF Tapachula, que día a día trabaja por mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del municipio.

Por su parte, Beba Pedrero subrayó que el Pañatón busca recolectar pañales desechables para bebés, adultos mayores y personas con discapacidad, que serán destinados a quienes más lo necesitan en colonias, comunidades y centros de atención del municipio.

“Cada donativo representa un gesto de amor y empatía. Invitamos a todas y todos los tapachultecos a sumarse a esta noble causa, porque cuando Tapachula se une, se transforma con el corazón”, expresó la presidenta honorífica del DIF.

El centro de acopio estará instalado en las oficinas del DIF Tapachula, ubicadas en sexta Norte y 19 Poniente s/n, donde se recibirán las donaciones.

El Gobierno Municipal de Tapachula y el DIF reiteran su invitación a la ciudadanía a participar en esta jornada solidaria que une voluntades y fortalece el tejido social.