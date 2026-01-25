Invitan a titularse con un seminario

La directora de la Facultad de Humanidades Campus VI de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Dánae Estrada Soto, informó de la Convocatoria a Egresados a participar en la tercera promoción del Seminario de Titulación “Inclusión Educativa y Recursos Tecnológicos para Entornos Digitales” (Sirv 7210).

Duración

El seminario, con una duración de cuatro meses, se desarrollará del 24 de enero al 24 de mayo de 2026 y está diseñado para apoyar a los egresados en la elaboración y presentación de su trabajo recepcional, con un enfoque en la integración de tecnología e inclusión en contextos educativos digitales.

Los requisitos para egresados de la Facultad de Humanidades C-VI incluyen copia del certificado de licenciatura, constancia de dominio del idioma inglés de acuerdo con los requisitos de titulación de su programa, carta de liberación de servicio social y cubrir el costo total del seminario.

Para informes y contacto al teléfono 961-426-5683. Este seminario representa una opción estructurada y especializada para que los egresados de humanidades concluyan su proceso de titulación, abordando temáticas contemporáneas relacionadas con la educación, la tecnología y la inclusión.

finalmente dijo que el programa fortalece las competencias de egresados chiapanecos para integrar tecnología e inclusión en entornos digitales educativos.