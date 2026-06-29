Invitan a vencer el temor a la formalidad

La diputada local, María Mandiola Totoricagüena, señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores y emprendedoras en Chiapas para transitar hacia la formalidad es el temor a los costos y trámites fiscales, por lo que hizo un llamado a conocer los beneficios que ofrece el mercado formal.

En entrevista, la legisladora explicó que muchos negocios, especialmente aquellos liderados por mujeres, evitan darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) porque creen que el proceso es costoso o que necesitan contratar a un contador.

“Pero no, ya sabemos que hay mucho más beneficios para la formalidad porque pueden acceder a otros mercados que en la informalidad pues se quedan aquí”, afirmó.

No es una imposición

Mandiola Totoricagüena subrayó que la decisión de formalizarse no debe ser vista como una imposición, sino como una oportunidad de crecimiento. Reconoció que cada emprendimiento tiene capacidades distintas y que no todos buscan expandirse. “También está bien porque también tienen diferentes capacidades de producción”, señaló.

La diputada destacó que, si bien hay quienes prefieren mantener su operación a pequeña escala, como muchas cocineras tradicionales que reciben pedidos por teléfono o redes sociales, existen otras que sí tienen la visión de crecer y generar más ingresos. “Hay otras que sí tienen esa visión de seguir creciendo y de generar más ingresos para poderle dar más oportunidades a otras personas”, puntualizó.

Finalmente, la legisladora enfatizó la importancia de informar a los emprendedores sobre los beneficios de la formalidad, como el acceso a créditos, la posibilidad de participar en licitaciones y la seguridad jurídica. “Creo que es un paso en el que se tiene que trabajar mucho, en el que se tiene también que hablar y platicar de todos los beneficios que pueden tener”, concluyó.