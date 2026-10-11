Invitan a visitar panteones con responsabilidad

Con motivo de las celebraciones del Día de Muertos, la Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas exhortó a la población a visitar los panteones con responsabilidad, respetar las instalaciones y seguir las indicaciones del personal de seguridad para prevenir incidentes durante las jornadas de mayor afluencia.

Mediante recomendaciones preventivas, la dependencia pidió a las familias mantener el orden durante su permanencia en los camposantos, una tradición en la que miles de personas acuden para limpiar y adornar las tumbas, colocar flores y veladoras, y honrar la memoria de sus seres queridos.

Exhortan a evitar riesgos

Entre las principales medidas, PC indicó que las personas deben evitar caminar o brincar sobre las tumbas, debido al riesgo de caídas y posibles daños a las estructuras funerarias.

También recordó que está prohibido ingresar bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas de fuego y objetos punzocortantes.

Asimismo, llamó a depositar la basura en los lugares destinados a fin de mantener espacios seguros, limpios y en condiciones adecuadas.

Casi 293 mil visitantes en 2025

De acuerdo con el Sistema Estatal de PC, el 2 de noviembre de 2025 acudieron casi 293 mil personas a distintos panteones de Chiapas.

Los camposantos con mayor concentración fueron el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, con 107 mil 155 personas; el Panteón Municipal Jardín San Marcos, con 43 mil 309; y el Panteón Ejidal de Terán, con 20 mil 229 visitantes.

Durante ese operativo, las autoridades reportaron saldo blanco en la entidad, sin accidentes, fallecimientos, personas lesionadas, extraviadas ni rescates, aunque se brindaron 30 atenciones médicas.