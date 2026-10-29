Invitan a vivir Nandanda, una travesía nocturna

Entre luces de colores, música, historia y los imponentes paisajes del Cañón del Sumidero, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la señora Sofía Espinoza Abarca, y sus hijas Renata y Grecia Ramírez Espinoza, disfrutó del espectáculo nocturno inmersivo “Nandanda: Las aguas de quienes nunca se fueron”, una experiencia que invita a descubrir las raíces de Chiapas en el marco de las celebraciones del tradicional Día de Muertos.

Un portal hacia otro tiempo

Al navegar por las aguas del Cañón del Sumidero, el mandatario cruzó un puente que simboliza un portal hacia otro tiempo y marca el inicio de un recorrido entre la memoria y el pasado. A través de imágenes del antiguo pueblo Chiapa, el espectáculo evoca su vida junto al río, sus ceremonias y la fractura de su mundo tras la conquista.

Con el paisaje natural como escenario, la travesía recupera a Nandanda, una deidad del agua y los afluentes perteneciente al universo religioso de los antiguos chiapanecas de la actual Chiapa de Corzo, vinculada con los manantiales sagrados, la fertilidad, la lluvia y las cosechas. También revive la Leyenda del Sumidero, que enaltece la resistencia del pueblo Chiapa frente al dominio español y recuerda cómo sus integrantes prefirieron precipitarse al río antes que aceptar el sometimiento.

El recorrido transita por distintas etapas históricas y legendarias hasta llegar a un reencuentro simbólico que revela que el antiguo pueblo Chiapa no regresa como una aparición ajena al presente, sino que permanece en el paisaje, las voces, la identidad y el nombre de Chiapas.

Al concluir la experiencia, el gobernador Eduardo Ramírez invitó a las familias y visitantes a descubrir este espectáculo, que por primera vez se realiza en la entidad.

“Nandanda: Las aguas de quienes nunca se fueron” estará disponible hasta el próximo 3 de noviembre. Los recorridos por el Cañón del Sumidero serán gratuitos, de 18:00 a 23:00 horas, con salidas de embarcaciones cada cinco minutos desde el embarcadero Cahuaré, para que las familias y visitantes tengan la oportunidad de vivir esta experiencia nocturna.

A este recorrido acompañaron al gobernador el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre otras personas invitadas.