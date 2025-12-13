﻿﻿
Invitan al concurso Guardianes del Buen Vivir

Diciembre 13 del 2025
El cierre del concurso será este 13 de diciembre. Cortesía
Con la convicción de seguir impulsando el “Lekil Kuxlejal” “(Buen Vivir)” desde nuestros propios entornos y fortalecer la participación comunitaria en la construcción de una comunidad más consciente, la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano, invita a sumarse al Concurso Fotográfico “Guardianes del Buen Vivir”, cuya recepción de material cierra el 13 de diciembre.

Este concurso se inspira en la cosmovisión maya-tsotsil, reflejada en escenas cotidianas que dialogan con los principios de la Pedagogía de las Conciencias, a través del Lekil Kuxlejal y el Ich’el ta muk (Respeto), por lo que se buscan imágenes que celebren la riqueza humana, educativa y cultural de Chiapas: miradas auténticas que honren la dignidad, la colaboración y la transformación social, en sintonía con la visión de la Nueva ERA educativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Bases

Las fotografías pueden ser capturadas con teléfono celular o cámara profesional, en alguna de las siguientes categorías: Rostros que Cuidan (retratos); Educación que Transforma (alfabetización o aprendizaje), y Oficios que Sostienen (labores que preservan la vida y la cultura).

El jurado evaluará estética y composición, pertinencia con la categoría, narrativa visual, así como el respeto y ética en la representación.

Las y los participantes podrán enviar hasta tres fotografías al correo: direcciondivulgacion@sechiapas.gob.mx Asunto: Concurso Fotográfico – nombre del participante.

