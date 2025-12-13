Invitan al concurso Guardianes del Buen Vivir

Con la convicción de seguir impulsando el “Lekil Kuxlejal” “(Buen Vivir)” desde nuestros propios entornos y fortalecer la participación comunitaria en la construcción de una comunidad más consciente, la Secretaría de Educación (SE), encabezada por Roger Mandujano, invita a sumarse al Concurso Fotográfico “Guardianes del Buen Vivir”, cuya recepción de material cierra el 13 de diciembre.

Este concurso se inspira en la cosmovisión maya-tsotsil, reflejada en escenas cotidianas que dialogan con los principios de la Pedagogía de las Conciencias, a través del Lekil Kuxlejal y el Ich’el ta muk (Respeto), por lo que se buscan imágenes que celebren la riqueza humana, educativa y cultural de Chiapas: miradas auténticas que honren la dignidad, la colaboración y la transformación social, en sintonía con la visión de la Nueva ERA educativa impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Bases

Las fotografías pueden ser capturadas con teléfono celular o cámara profesional, en alguna de las siguientes categorías: Rostros que Cuidan (retratos); Educación que Transforma (alfabetización o aprendizaje), y Oficios que Sostienen (labores que preservan la vida y la cultura).

El jurado evaluará estética y composición, pertinencia con la categoría, narrativa visual, así como el respeto y ética en la representación.

Las y los participantes podrán enviar hasta tres fotografías al correo: direcciondivulgacion@sechiapas.gob.mx Asunto: Concurso Fotográfico – nombre del participante.