Invitan al congreso de turismo de naturaleza

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) ha abierto una convocatoria dirigida a académicos y estudiantes, pero también a emprendedores y cooperativas para que participen en el Primer congreso de turismo de naturaleza, próximo a realizarse el 12 y 13 de marzo.

En la convocatoria la institución señala que, pese a que Chiapas es uno de los estados más visitados en el país, también enfrenta desafíos que tanto el sector público como privado deben enfrentar promoviendo atractivos turísticos de calidad pero que al mismo tiempo tengan consciencia ambiental y sensibilidad social.

Ponencias

Con este propósito, el congreso planea tener conversatorios y ponencias en conjunto con la exposición y la comercialización de productores, además de representaciones artísticas.

Las personas interesadas podrán enviar propuestas que atiendan a los ejes temáticos del congreso, entre los que se encuentran el emprendimiento y casos de éxitos en turismo sustentable.

Otros ejes son la gestión comunitaria de turismo de naturaleza, la inclusión en el turismo de naturaleza y las distintas fuentes de financiamiento en el turismo rural y ecoturismo.

La institución recibirá propuestas hasta el 31 de febrero de 2026, dándose resultados de aceptación el 20 de ese mismo mes. La publicación del programa del congreso se dará a conocer el 6 de marzo.