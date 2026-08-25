Invitan al Festival de Cultura Pop Oriental

El parque Bicentenario en la capital chiapaneca, será sede este 27 de agosto del Festival de Cultura Pop Oriental “Hallyu y Otaku”, un encuentro que busca acercar a las familias tuxtlecas a las expresiones culturales de Corea y Japón mediante actividades artísticas y recreativas.

Gabriela Abarca, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), informó que el festival se llevará a cabo de 17:00 a 21:00 horas, como parte del circuito de actividades culturales que se desarrollan en espacios públicos de la ciudad.

Cosplay

Uno de los atractivos será la dinámica de cosplay, en la que podrán participar personas de todas las edades, desde niñas y niños hasta adultos mayores.

A diferencia de un concurso tradicional, los participantes serán reconocidos mediante un aplausómetro, por lo que los mejores cosplay serán aquellos que reciban mayor respaldo del público.

Señaló que se espera la asistencia de alrededor de mil personas, aunque la cifra podría incrementarse debido al interés que existe por este tipo de expresiones culturales, particularmente entre las juventudes.

Destacó que esta actividad representa una nueva propuesta dentro del circuito de festivales en parques y responde a la necesidad de generar espacios de expresión para las juventudes, donde puedan compartir sus intereses y desarrollar actividades culturales de manera libre y segura.

Agregó que las expresiones relacionadas con la cultura coreana y japonesa también tienen un impacto en la economía local, debido a la presencia de negocios y emprendimientos vinculados con este tipo de productos y actividades.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en el festival y disfrutarlo en familia, tanto para quienes ya son seguidores del anime, el K-pop y la cultura pop oriental, como para quienes deseen conocer estas manifestaciones culturales.