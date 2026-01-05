﻿﻿
Invitan al Festival Día de Reyes en Tuxtla

Enero 05 del 2026
El festival contará también con juegos mecánicos gratuitos. Cortesía
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez invita a las familias al Festival Día de Reyes, una celebración llena de magia, alegría y tradición que se realizará este 6 de enero en la calle Central, entre avenida Central y 2.ª Norte, a partir de las cuatro de la tarde, a un costado de la Feria ¡Qué viva la Navidad!

Niñas, niños y adultos podrán disfrutar de la tradicional Rosca de Reyes, además de rifas, regalos, música y un divertido show infantil, en un ambiente pensado para la convivencia familiar y el fortalecimiento de las tradiciones que unen a las y los tuxtlecos.

El festival contará también con juegos mecánicos gratuitos, como parte de las actividades impulsadas para promover la alegría y la unión social. Ven, disfruta y ¡Qué viva Tuxtla!

