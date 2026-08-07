Invitan al festival ¡Qué Viva la Banda!

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar, reactivar los espacios públicos e impulsar el talento artístico y el emprendimiento local, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez anunció la realización del festival “¡Qué Viva la Banda!”, que se llevará a cabo el próximo 15 de agosto, a partir de las 19:00 horas, en la explanada del parque Central.

La directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, explicó que este encuentro forma parte de la estrategia municipal para acercar la cultura a la ciudadanía mediante eventos gratuitos que permitan recuperar los espacios públicos como lugares de convivencia, recreación y construcción de paz.

Otras ediciones

Señaló que, tras el éxito obtenido con el festival “¡Qué Viva la Cumbia!”, ahora se apuesta por un género que forma parte de la identidad musical mexicana, privilegiando la participación de agrupaciones chiapanecas y evitando convertir el evento en un espectáculo comercial.

Los artistas invitados ofrecerán un repertorio conformado principalmente por covers de agrupaciones reconocidas del regional mexicano, además de algunas composiciones propias.

“Queremos promover una oferta musical libre de apología de la violencia, por lo que el repertorio fue seleccionado para mantener un ambiente familiar”, señaló.

Impulso económico

Como parte del evento, también se instalará un corredor comercial con 45 emprendedores, distribuidos entre la Secretaría de Economía del municipio, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres y el Instituto de la Juventud.

El secretario de Economía municipal, Luis Hiram Mancilla Espinosa, informó que participarán 15 emprendedores de cada dependencia, todos registrados en la Ventanilla Única del Emprendimiento, quienes ofrecerán alimentos, bebidas y diversos productos a los asistentes.