Invitan al Foro del Sureste: Ciudad, Territorio y Futuro

El Museo Regional de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, será sede del Foro del Sureste: Ciudad, Territorio y Futuro, un encuentro organizado por el Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. que se realizará del 5 al 7 de noviembre y reunirá a especialistas, arquitectas, arquitectos e investigadores.

El foro tiene como objetivo reflexionar sobre el desarrollo urbano, el patrimonio cultural, la movilidad y los desafíos de las ciudades y su arquitectura.

A través de conferencias magistrales y el intercambio de conocimientos, se buscará construir nuevas perspectivas para impulsar ciudades más sostenibles, incluyentes y con visión de futuro.

El Colegio de Arquitectos Chiapanecos invita a la ciudadanía a participar en este espacio para dialogar, compartir ideas y construir juntos el futuro del territorio.

Actualmente, uno de los mayores desafíos de la arquitectura es la escasez de espacio y terrenos disponibles, que obliga a los profesionales a ser creativos en el diseño de edificios y espacios públicos.

Además, los problemas de densidad y congestión son cada vez más comunes, lo que representa un reto para los arquitectos y urbanistas en el desarrollo de soluciones eficientes y habitables.

Otro desafío importante es la necesidad de mejorar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono.

La arquitectura urbana debe considerar la sostenibilidad como una prioridad, incorporando tecnologías y soluciones innovadoras que reduzcan el consumo de energía y minimicen el impacto ambiental.