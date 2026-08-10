Invitan al Premio Municipal de la Juventud 2026

El Instituto de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez mantiene abierta la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud 2026, iniciativa que busca reconocer el talento, compromiso y aportaciones de las y los jóvenes del municipio en diferentes ámbitos, así lo informó Gabriela Robles D’Amico, directora del Instituto de la Juventud de Tuxtla Gutiérrez (Injuve).

Informó que la convocatoria ha generado interés entre la población, con jóvenes que se han acercado para conocer los requisitos y el proceso de inscripción.

Recordó que durante la edición del año pasado se recibieron alrededor de 80 propuestas, por lo que confió en que este año nuevamente exista una amplia participación.

Explicó que el premio contempla diversas categorías, con el objetivo de reconocer los proyectos y trayectorias de jóvenes que realizan aportaciones en distintos sectores.

Las categorías son Educación, Ciencia y Tecnología; Compromiso Social e Inclusión; Promoción de la Cultura y las Artes; Protección al Medio Ambiente; y Promoción e Impulso al Deporte.

La convocatoria contempla dos ramas de participación: Junior, dirigida a adolescentes de 12 a 17 años, y Juvenil, para personas de 18 a 29 años.

Destacó que los perfiles participantes son diversos, pues pueden postularse tanto estudiantes como jóvenes que ya concluyeron sus estudios profesionales, así como adolescentes que comienzan a desarrollar proyectos o actividades dentro de las áreas contempladas.

Respecto al proceso de selección, explicó que éste estará a cargo de un grupo de jueces, por lo que el Instituto de la Juventud únicamente participa en la coordinación del proceso y no interviene en la decisión de los ganadores.

Las y los interesados tienen hasta el 14 de agosto a las 20:00 horas para entregar su documentación en las oficinas del Instituto de la Juventud, ubicadas en el Parque de la Juventud.

Destacó que quienes resulten ganadores recibirán un estímulo económico, recurso que podría ser utilizado para continuar con sus estudios o impulsar proyectos relacionados con la categoría en la que participaron.

“Es una oportunidad muy bonita, conoces a mucha gente que piensa como tú, quizás futuros colegas”, señaló.