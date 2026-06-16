Invitan al Primer Congreso Virtual de Divulgación

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas y el Centro Mesoamericano de Física Teórica, invitan a formar parte del Primer Congreso Virtual de Divulgación en Ciencias, el cual se desarrolla del 15 al 19 de junio, a través de zoom, contando con la participación de reconocidos ponentes.

Dentro de los temas que se abordarán se encuentran: Ciencia y tecnología en la vida diaria, avances científicos y su impacto social, estrategias para una divulgación efectiva y retos y oportunidades en la comunicación científica, entre otros.

Este evento se propone ser un espacio diseñado para acercar el conocimiento científico a la sociedad a través de charlas accesibles y rigurosas, dirigidas al público general.

Para mayores informes, consultar la página mctp.mx/congreso-virtual-2026 o bien pueden acceder al encuentro con el ID: 832 3814 3450 y usando la liga: https://us06web.zoom.us/j/83238143450.t