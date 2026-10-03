Invitan al Tercer Festival Chiapas Original

La Secretaría de Economía en conjunto con la Marca Chiapas invitan a formar parte del Tercer Festival Internacional Chiapas Original (Fimco 2026).

El festival se realizará el ocho de octubre en San Cristóbal de Las Casas, en Casa Mazariegos, y tendrá una jornada en Zinacantán, informaron Fernando Zapata, presidente del Consejo Regulador Marca Chiapas, y Conrado de la Cruz Selvas, subsecretario de Economía del estado.

Surgimiento

En entrevista, Zapata explicó que la iniciativa surgió cuando Marca Chiapas cumplió 15 años y que desde entonces se organiza junto con el Gobierno del Estado y los ayuntamientos para “celebrar lo mejor de nuestra tierra”.

La Secretaría de Economía organiza las actividades con apoyo del Ayuntamiento de San Cristóbal, el Coneculta y otras dependencias, además de empresarios.

El ocho de octubre a las 12:00 horas se realizará el acto protocolario en el que está invitado el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Después, en la explanada se enaltecerá la gastronomía chiapaneca y las cervezas artesanales de distintas regiones, en un formato que describió “October Fest”, con exposiciones gastronómicas de empresas Marca Chiapas en los alrededores.

Exposición

En el pasillo principal del MUSAC habrá una exposición de aproximadamente 40 productos de empresas de la estrategia.

También se contempla un programa de conferencias, muestras culturales y demostraciones sensoriales de los siete comités de Marca Chiapas: café y cacao, aviturismo, ganadería, artesanías, ámbar y joyería, turismo y gastronomía, alimentos y bebidas.

El funcionario indicó que el propósito es impulsar la identidad y la tradición, y enaltecer a los productores de la estrategia.

Jornada en Zinacantán

El subsecretario explicó que el gobernador pidió dar visibilidad a municipios de pueblos originarios.

Aunque Zinacantán no está entre los 12 municipios de atención prioritaria, se decidió incluirlo por su cercanía con San Cristóbal.

La agenda contempla tres actividades: visita a un invernadero de rosas, recorrido por la fábrica de textiles “Nich”, con experiencia inmersiva: desde cosechar algodón hasta conocer el proceso de telar, una exposición de piezas y una comida, y la visita a una fábrica de pox.

Zapata precisó que se trata de un grupo cerrado de 30 personas en esta ocasión, pero que la experiencia ya se promueve con tour operadores y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) para que visitantes y chiapanecos conozcan “las entrañas de nuestra tierra”.

Cifras

Zapata señaló que en 17 años la marca ha trabajado con más de 650 empresas y ha certificado más de dos mil 600 productos y servicios.

La certificación implica cumplir estándares internacionales y normas oficiales mexicanas, por ejemplo en catación o calidad textil.

Dijo que Zinacantán es el municipio con más artesanas certificadas. Por región, en Tuxtla Gutiérrez predominan productos agroindustriales como mermeladas, quesos, tostadas y tortillas; en Venustiano Carranza, textiles y marimbas; y en San Cristóbal, una combinación de joyería, artesanía, restaurantes, hoteles y turismo.

Precisaron que en la capital chiapaneca el 14 de octubre habrá un cóctel en un bar Marca Chiapas.

El día 15, en la Unicach se tendrá una jornada especializada en cacao chiapaneco, y se concluye con una comida y una cena en otros dos restaurantes certificados Marca Chiapas.