Irán a la Ciudad de México mil 530 zapatistas

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que "el llamado Plan C fracasó", pues ya no viajarán en diciembre a la Ciudad de México para "abrazar a las madres buscadoras" los mil 509 integrantes de la delegación como se había dicho, sino mil 530.

"Esperamos que ya no sea necesario un Plan E, pero nunca se sabe, porque luego llegan con maña de ´sólo vinimos a despedir´ y se trepan al autobús y ´ahí lo ven´", dijo en un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, difundido la noche de este domingo.

"Estamos alegres porque vamos a poder escucharlas, hablarles y abrazarlas. Entonces practicamos. Sólo los abrazos no los practicamos porque ya ven que luego hay quien tiene maña y se manda. O sea que se aprovecha", agregó, refiriéndose a las madres buscadoras.

Distribución

Precisó que en la delegación de la Gira Por la Vida-Capítulo México irán 709 hombres, 622 mujeres y dos "otroas", además de 24 del Comando Palomitas: 10 niños y 14 niñas.

Señaló que de la comunidad de jóvenes en común irán 110, entre 66 hombres y 43 mujeres. Del equipo de coordinación, 27, de los cuales siete son mujeres y 20 hombres, así como 39 de milicia: 16 milicianos y 23 milicianas.

Reiteró que en total "hasta hoy 18 de octubre de 2026 irán mil 530 delegados, delegadas, delegadoas, y condenados chamacos y chamacas del demonio, aproximadamente. Así que ahí lo ven".

Moisés manifestó que "nos hemos reunido toda la delegación para prepararnos bien y llevarles una buena palabra de aliento y apoyo. Muchos y muchas de nosotros y nosotras y nosotroas no sabemos bien la castilla. Nuestras lenguas madres son de raíz maya. Entonces tenemos que preparar también quién traduce. Y corregir hasta donde podemos para que no salga torcida nuestra palabra".

Cierre

Expresó que "si hay algún cambio (que rezamos porque no lo haya), ahí les avisamos. Seguiremos mandándoles videos de cómo nos estamos preparando. Les mandamos nuestro abrazo común, esperando pronto dárselos personalmente".

El comunicado fue acompañado por un video en el que se observa cómo en un campo decenas de zapatistas corren detrás de un balón, mientras cientos observan a la orilla.

El pie del video es: "La delegación en la Gira Por la Vida-Capítulo México, practicando la variante de fútbol conocida como ´Fut en Común´ o ´fut en bola´. Ningún balón sufrió daño alguno. De los jugadores pues... vean el video".