Irregularidades en el parque vehicular de Cintalapa

El actual Ayuntamiento del municipio de Cintalapa continúa enfrentando las problemáticas de una administración atípica, lo rápido en que se formuló el nuevo frente que tomó las riendas de la alcaldía ha encontrado algunas inconsistencias del gobierno pasado, exigiendo con esto tomar decisiones rápidas y asertivas.

Tal es el caso de la desaparición de una sección del parque vehicular, el cual según la información brindada en un comunicado destaca el faltante de unidades, sin mencionar el número de automóviles o camionetas que aparecen reflejados en documentos, pero no físicamente.

En ese sentido, señalan que hasta el momento habían tenido movilidad bajo sus propios recursos, poniendo en marcha una denuncia ante las autoridades pertinentes de la no localización de los vehículos adquiridos en la anterior administración, además de deslindarse de responsabilidades.

Finalmente, la población fue notificada de la compra de una camioneta doble cabina color gris, de la empresa automotriz Toyota, la cual se cree es la primera de otras que se comprarán y trascenderán para el próximo ejercicio administrativo, en tanto las autoridades finalizan las investigaciones de gobiernos pasados.