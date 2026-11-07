Irrumpen informe para exigir justicia

Un grupo de habitantes del ejido Marte R. Gómez, en Mazatán, irrumpieron la tarde de este viernes en el segundo informe de la alcaldesa Sara Barrera Solís, con el fin de exigir justicia ante la muerte de un ingeniero durante un accidente carretero ocurrido hace 10 días.

Los manifestantes llegaron con pancartas y se colocaron frente al estrado en donde se encontraba la presidenta municipal, en el domo de la unidad deportiva “Antonio Wong” mientras gritaban consignas de “justicia, justicia”, para el ingeniero Bernardino Morales.

Estos exigieron una profunda investigación y castigo a los responsables del accidente, presuntamente al verse involucrados policías municipales.

Familiares y amigos del ahora occiso criticaron que la alcaldesa Barrera Solís “no los había atendido” a pesar de haberle solicitado el apoyo, por lo que decidieron acudir a su informe.

Asimismo, pidieron que intervenga el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para que la investigación se haga con total transparencia y no haya impunidad.

El accidente ocurrió el pasado 26 de septiembre en el tramo carretero de Mazatán hacia el ejido Álvaro Obregón, en el que se vieron involucrados tres vehículos.