Issste adeuda viáticos a choferes de ambulancia

Choferes de ambulancia del Hospital Regional Belisario Domínguez del Issste denunciaron que desde abril no han recibido el reembolso de viáticos correspondientes a los traslados de pacientes a unidades de tercer nivel, por lo que han tenido que costear de su bolsillo gastos de alimentos e incluso hospedaje durante dichos servicios.

Los trabajadores, nueve de base y seis eventuales, explicaron que realizan traslados de pacientes a hospitales generales, regionales o al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre en la Ciudad de México, principalmente cuando los enfermos, muchos con patologías como cáncer, requieren continuidad en su diagnóstico o tratamiento no disponible en la unidad local.

“A la fecha no nos han liquidado esa parte donde nosotros invertimos”, afirmó Leonardo Estrada, operador de ambulancia.

Adeudo

Subrayaron que aunque están cumpliendo con sus guardias y horarios, han suspendido voluntariamente los traslados extraordinarios como medida de presión. Revelaron que los hospitales de Chiapas son los que más generan traslados de unidades de tercer nivel, refiriéndose a municipios como Comitán, Tapachula y San Cristóbal.

Los choferes estiman que el adeudo supera los 700 mil pesos, por lo que hicieron un llamado al director general del hospital, doctor Martí Batres, para que gestione la liberación de los recursos que, aseguran, provienen de oficinas centrales. Recalcaron que su reclamo no es por el salario ordinario, que reciben con normalidad, sino por el reembolso de estos gastos extraordinarios ya desembolsados.

“Los más perjudicados son los pacientes”, afirmaron, aclarando que no quieren desamparar a los derechohabientes, pero exigen justicia en el pago. “No exigimos nada más que lo que ya trabajamos”, finalizaron.