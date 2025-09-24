Issste Tapachula suspende ultrasonidos hasta 2026

La clínica hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) Dr. Roberto Nettel Flores de Tapachula, enfrenta una de las crisis más graves crisis de su historia, ya que carecen de lo esencial. Lo último fue la notificación sobre la suspensión del servicio de ultrasonidos hasta 2026, lo que pone en peligro la salud de los pacientes.

Alberto Hernández, en representación de maestros del nivel de primaria indígena, expuso que la falta de atención por carencias en la institución afecta a más de 10 mil derechohabientes que dependen de esta institución para su atención médica.

Afirmó que la clínica presenta graves carencias en infraestructura y personal, lo que pone en riesgo la seguridad y atención de los pacientes; los techos y pasillos tienen goteras, las camas de hospitalización están oxidadas, y hay falta de personal de apoyo como camilleros.

Señaló que la farmacia enfrenta un desabasto constante de medicamentos, lo que obliga a los pacientes a comprar fuera lo que debería garantizar el Issste.

“La suspensión del servicio de ultrasonidos es un golpe significativo a la atención médica en la región, los pacientes que requieren este servicio tendrán que buscar alternativas en otros consultorios particulares, lo que puede generar gastos, retrasos y complicaciones en su atención”, dijo.

Llamado

Hizo un llamado para que autoridades intervengan en la mejora de la atención médica en la clínica y esperan que supervisen personalmente las condiciones existentes y tomen medidas para resolver la situación.

Reconoció que la falta de atención médica adecuada puede tener graves consecuencias para la salud y el bienestar de los derechohabientes; por ello, es fundamental que se tomen medidas urgentes para resolver la situación y garantizar la atención médica digna y de calidad que merecen los usuarios.