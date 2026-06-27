Jacinto Canek recuerda a los 43 de Ayotzinapa

A través de un comunicado, la Escuela Normal Indígena Jacinto Canek exigió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, señalando que la exigencia de justicia por dicho caso se ha vuelto un símbolo de resistencia.

Recordaron que desde 1910 los normales rurales han sido el fruto de una larga e incansable lucha del pueblo por alcanzar una educación más justa, incluyente y popular, representando una oportunidad para miles de jóvenes de origen campesino.

En ese contexto, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, dijeron, representa uno de los crímenes de Estado más graves en la historia de México.

Demandas

“A 11 años con 9 meses, la verdad continúa oculta y la justicia sigue sin llegar. A pesar de las investigaciones realizadas y de los compromisos asumidos por distintos gobiernos, aún existen múltiples interrogantes sin resolver sobre el paradero de nuestros 43 compañeros”, agregaron.

Ante ello, además de exigir la presentación vida de los 43 normalistas desaparecidos, también solicitaron la reapertura y el funcionamiento efectivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) para garantizar las investigaciones imparciales y transparentes.

“Como Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe ‘Jacinto Canek’ reafirmamos que la lucha de Ayotzinapa no es solamente la lucha de 43 familias, sino que es la lucha de todo un pueblo que exige verdad, justicia y castigo para los responsables”.