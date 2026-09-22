Jaguar Evalúa se coloca como marca registrada

La plataforma Jaguar Evalúa, creada por el gobierno de Chiapas para vigilar y transparentar el dinero que gastan las instituciones locales, ahora alcanzó una nueva dimensión al colocarse como una marca registrada hasta 2036.

La acción se logró ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en tanto que ese espacio seguirá con la vigilancia de los recursos públicos y el acercamiento de las instituciones a la población.

“La tecnología se convierte en aliada de la transparencia, la rendición de cuentas y la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad”, remarcó la institución que dirige Ana Laura Romero Basurto.

Obtener el registro no solo implica una protección jurídica al nombre, se trata de cuidar una innovación pública que fue desarrollada en Chiapas.

“Jaguar Evalúa nació en Chiapas. Hoy su identidad está jurídicamente protegida y su propósito permanece donde siempre ha estado: al servicio de la ciudadanía”, remarcó la Secretaría.

La plataforma tiene dentro de sus funciones recibir las quejas y denuncias; sin embargo, también es un proyecto tecnológico preventivo en materia de fiscalización.

“Con este registro, Chiapas fortalece además la protección de los activos intangibles generados desde la administración pública y consolida una visión en la que la innovación gubernamental también debe protegerse, institucionalizarse y permanecer más allá de una administración”, informó la institución.