Jaguar “Gaby” continúa delicada de salud: ZooMAT

El Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) actualizó el estado de salud de “Gaby”, la jaguar de 20 años que se encuentra en una etapa geriátrica poco común para su especie y con cuidados cada vez más especiales.

El pasado 10 de junio, la institución compartió un primer informe sobre su condición, donde se detalló que la hembra permaneció bajo atención médica especializada y el seguimiento continuo del equipo de médicos veterinarios y cuidadores.

Durante las últimas semanas, el tratamiento para la enfermedad renal crónica que padece había mostrado una evolución favorable; sin embargo, tras presentar una disminución importante en su apetito, los nuevos estudios clínicos identificaron una alteración en sus células sanguíneas de origen inmunológico, lo que hace aún más delicado su estado de salud.

Variaciones

Como ejemplar geriátrico, su evolución puede variar de un día a otro y cada jornada representa un nuevo desafío.

Actualmente, Gaby permanece en un espacio especial con los cuidados que requiere en esta etapa de su vida, lo que permite proporcionar de manera oportuna su tratamiento médico y una alimentación acorde con sus necesidades.

El equipo del ZooMAT destacó que hay días en los que responde de manera favorable a su tratamiento y otros en los que prefiere descansar, disminuye su alimentación o simplemente necesita conservar más energía, por lo que requiere un monitoreo más cercano.

Sus 20 años de edad, aunados a esta nueva condición de salud, representan un desafío cada vez mayor, por lo que el ZooMAT indicó que el equipo de especialistas continúa ajustando su tratamiento y brindándole los cuidados necesarios para procurar su bienestar.