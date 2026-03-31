Jaime Sabines, centenario con voz y fortuna

En representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Angélica Altuzar Constantino, participó en dos actos conmemorativos por el centenario del natalicio del poeta chiapaneco Jaime Sabines.

En la Cámara de Diputados, durante el Encuentro de Poetas: 100 años de Jaime Sabines, Altuzar Constantino destacó la importancia de colocar al arte y la cultura en el centro de las políticas públicas del estado, recordando que el Congreso de Chiapas declaró el 2026 como el Año del Poeta Jaime Sabines. Subrayó que este reconocimiento se suma a los homenajes realizados en casi cien recintos culturales de Chiapas, con el propósito de revitalizar la obra sabiniana y acercarla a las nuevas generaciones.

7Asimismo, la titular del Coneculta acudió a la Lotería Nacional, donde se anunció el Sorteo Mayor No. 4007, iniciativa conjunta con el Gobierno del Estado de Chiapas para rendir homenaje al gran escritor, poeta y político chiapaneco. Este billete reconoce la trayectoria de Sabines, considerado una de las figuras más destacadas del siglo XX, cuya escritura directa y emocional conectó con la gente y le valió distinciones como el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Medalla Belisario Domínguez.

Este 31 de marzo será el sorteo oficial con el cachito de lotería en honor a Jaime Sabines, reafirmando que su legado literario sigue siendo un puente vivo entre generaciones y territorios.