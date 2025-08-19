Jan de Vos, el mejor historiador de la selva

A propósito del 14 aniversario de su fallecimiento, la agrupación llamada Maderas del Pueblo del Sureste (MPS), afirmó que Jan de Vos es “el verdadero descubridor de Sak-Bahlán (Tigre/Jaguar Blanco), última ciudad de los auténticos lacamtunes, en resistencia a la conquista española por más de 200 años”.

Como un homenaje a 14 años de su muerte, la organización manifestó que De Vos es “el mejor historiador de la Selva Lacandona”.

“Flamenco de origen, fue defensor del derecho de las naciones originarias a su autonomía, padeciendo de niño la atroz invasión nazi durante la 2da guerra mundial”, agregó.

Recordó que “ingresó desde joven a la Compañía de Jesús, especializándose en estudios superiores de Filosofía, Teología e Historia. A los 37 años - luego de pasar un año en la región indígena y negra de Chocó (Colombia)- decide en 1973 mudarse a Chiapas, ubicándose en la Misión de Bachajón (porción norte de la Selva Lacandona)”.

Señaló que “precisamente en las páginas 156 y 157 de su primer libro, La Paz de Dios y del Rey, es donde Jan señala ya, la ubicación aproximada de Sak Bahlán, hecho que escuetamente es recordado por el Instituto Nacional de Historia y Antropología (INAH), en su boletín 355 del 24 de julio de este 2025, titulado ‘Investigadores localizaron lo que podría ser la ciudad perdida Sak-Bahlán, el último refugio de los lacandones rebeldes en Chiapas’”.