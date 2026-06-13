Jan de Vos y su aportación a la selva Lacandona

Durante los años en los que el estado mexicano planteaba que la selva Lacandona era una zona despoblada que debía ser habitada bajo un principio de soberanía, Jan de Vos aportó una visión histórica respecto a las comunidades que ya se habían disputado la zona.

Así lo expuso Antonio Saldívar Moreno, director general del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), durante su participación en el seminario académico “Cátedra Jan de Vos”, en el que recordó la humildad con la que el antropólogo se presentó para hablar del tema.

Jan de Vos les detalló que la selva se volvió un refugio tanto para los tzotziles y choles que habían escapado, por ejemplo, de la explotación en las fincas de Ocosingo y Palenque.

Saldívar Moreno recordó la visión un tanto “pesimista” de Jan de Vos sobre la propia selva, que ya se encontraba devastada no solo por las acciones del gobierno mexicano, sino por la deforestación realizada por madereros principalmente de Tabasco.

Aportación

Jan de Vos, dijo, ayudó a tener una compresión no solo ambiental sino histórica, para conocer la selva desde una visión sólida, elocuente y con elementos que visibilizaron a los pueblos indígenas que ya estaban ahí.

En ese sentido, el director de Ecosur reconoció la disposición del historiador belga para hablar con los técnicos, entablando una diálogo entre las ciencias y las instituciones gubernamentales que implementan acciones.