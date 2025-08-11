Japonés impartirá taller sobre instalación escultórica

El escultor japonés, Masafumi Hosumi, impartirá desde este lunes en los espacios del Centro Cultural “Carlos Jurado” en San Cristóbal de Las Casas el Taller de Instalación escultórica para mayores de 18 años y Escultura para la niñez con material reciclado.

Es el segundo ciclo de talleres que presenta el Centro Cultural Carlos Jurado. Y segunda de Escultura para la niñez que comienza este lunes 11 de agosto.

Masafumi Hosumi ha sido maestro del INBAL Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Se graduó en Artes plásticas en la Universidad de Tokai, se especializó en escultura en el taller Kobatak de Saitama, fue artista huésped en el Instituto de Artes Plásticas en Xalapa, Veracruz.

Sus exposiciones han recorrido dentro y fuera del país, Oaxaca, Monterrey, Yucatán, México y su natal Fukushima, Japón en prestigiosos recintos, entre otros.

Ahora se presenta en el Centro Cultural Carlos Jurado en San Cristóbal de Las Casas, ubicado frente a la Catedral, en el centro de la ciudad, con inscripción gratis.