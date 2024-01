Japoneses retoman proyecto de limpia en la capital

El proyecto “Limpiemos Tuxtla” llamó la atención de los japoneses, por lo que basados en esta estrategia, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) realizará un protocolo que se denomina “Plan Local de Reducción de Riesgos”, el cual podrá ser usado en todo el mundo.

La información fue dada a conocer por el secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, al mismo tiempo de destacar un informe dado a conocer por el secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velásquez, de las capacidades que tiene el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y del cual dijo:

“Es evidente no solo por lo que dice este informe técnico, sino porque está respaldado por la sociedad. Como ciudadano, también habitante de Tuxtla Gutiérrez, me consta del gran esfuerzo, el gran trabajo que han realizado en este Ayuntamiento, sobre todo con enfoque de prevención en todos los rubros, no solo en cuestión de riesgos sino también en el tema de alumbrado público, de manejo de residuos sólidos y de las obras que tanto hacen falta y que están beneficiando a Tuxtla Gutiérrez”.

Destacó como ejemplar que desde el 15 de enero se inicie con los trabajos de limpieza y desazolve del río Sabinal, lo cual ha permitido que en los últimos años no se desborde:

“Es sobresaliente y pone un reto y una meta muy grande a todos los demás ayuntamientos de Chiapas, para demostrar que trabajando en conjunto se puede hacer prevención y, efectivamente, en los últimos años no se ha desbordado el río Sabinal, por lo que incluso llamó la atención de la JICA, a través del Gobierno Federal, la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Por ese motivo, dijo que se está elaborando un Plan de Reducción de Riesgos “retomando lo que aquí ya se venía haciendo, encabezado por el presidente municipal, Carlos Morales, que es ‘Limpiemos Tuxtla’”.

A este nuevo documento le denominan “Plan Local de Reducción de Riesgos” y contempla ocho pasos que consisten en trabajar en la prevención y trabajar en coordinación como Sistema Municipal de Protección Civil.

“Yo los felicito por el gran trabajo que se ha realizado y nos sumamos, en la medida de nuestras posibilidades, para contribuir, para que la cuenca alta, que ya no es Tuxtla Gutiérrez, es parte de Berriozábal, San Fernando, Ocozocoautla y en la cuenca baja, sigamos haciendo lo mismo para preservar nuestros ecosistemas.

“Nosotros estamos trabajando en la limpieza permanente del Cañón del Sumidero todos los días y cada vez se saca menos basura, porque Tuxtla ya no aporta tanto por la campaña de ‘Limpiemos Tuxtla’, pero también otros municipios, que son varios municipios que conforman la cuenca.

“Viéndolo desde este enfoque están haciendo lo mismo, y cada año se saca menos basura y hay un trabajo en donde la sociedad también está percibiendo y se está concientizando para que cuidemos a nuestro querido estado de Chiapas”.