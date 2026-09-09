Jauría ingresó al ZooMAT

El director operativo del ZooMAT, Carlos Alberto Guichard Romero, confirmó que recientemente una jauría ingresó al zoológico y persiguieron venados y otros animales, situación que obligó al personal a aplicar un plan de contención.

Estos ejemplares de perros no forman parte de la reserva El Zapotal; al juntarse en grupo, son peligrosos debido a que podrían atacar de forma inesperada.

Respecto de un video que circuló en redes sociales y donde se observa a un trabajador que sujeta a un perro con una cuerda y lo jala, reconoció que en las imágenes se ve forzada la situación, pero la presencia de los perros es un riesgo para la fauna silvestre.

Guichard Romero explicó que el personal del ZooMAT logró separar a dos ejemplares y uno salió por la puerta; sin embargo, otro se quedó sobre la entrada principal y había público, por lo que se intentó sacar al animal que estaba agresivo.

Trabajo

“Estamos conscientes que tenemos que cuidar y reforzar esto. Vamos a reforzar estos protocolos para controlar a la fauna que ingresa”, remarcó.

El biólogo aprovechó el espacio para aclarar que en el zoológico hay un orden en todos los sentidos para el cuidado de las especies que están en exhibición.

Lo que se busca con los animales ferales, enfatizó, es contenerlos, toda vez que algunos no se amansan y se tiene que buscar el apoyo de otras autoridades para el manejo posterior.

Protocolos

Guichard Romero agregó que todo el espacio del zoológico cuenta con protocolos de manejo, por lo que es importante que la población no se deje llevar por la información que a veces circula en las redes sociales.

En otro orden de ideas, resaltó que ahora el zoológico se ha convertido en un espacio con alta afluencia de visitantes, en este periodo de vacaciones llegaron a tener hasta ocho mil personas que ingresaron en un solo día.