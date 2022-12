“Visor de fauna” visibilizará hábitat de 337 especies

En la plataforma virtual se pueden conocer 10 Áreas Naturales Protegidas de Chiapas. Diego Pérez / CP

La plataforma “Visor de fauna” acercará el hábitat de 337 especies a la ciudadanía, a partir de breves videos de 500 cámaras trampa distribuidas en puntos específicos de 68 Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Se trata de un proyecto virtual que seguirá de cerca a los tapires, jaguares, ocelotes, quetzales, monos, entre otros; también para destacar la importancia de estas especies en cada uno de los ecosistemas.

La primera intención es llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posible, “pues no podemos conservar o querer o amar algo que no vemos o no conocemos”, coincidieron Jorge Gutiérrez y Francisco Roldán Velasco, encargados de Comunicación Social y de Monitoreo Biológico en el ANP La Frailescana.

Explicaron que se podrá conocer cuál es el estatus de las áreas protegidas en Chiapas a través de los años, y para que esto fuera posible, la Secretaría de Medio Ambiente y la Conanp pusieron a disposición el material de videos, fotografías, es decir, todo catalogado por área natural protegida.

Plataforma

En otras palabras, quien busque en específico una ANP lo podrá hacer mediante un solo “clic”, pues se desplegará el material visual organizado, dijo Gutiérrez. “O si alguien busca una especie en particular, como la guacamaya, así aparecerán como tal en los registros de las distintas ANP”.

Por su parte, Roldán Velasco explicó que cuentan con información de 68 ANP de las más de 180 que existen a nivel nacional, y se sumarán más conforme transcurra el tiempo; “además se harán actualizaciones semestrales, es decir, el portal se nutrirá de más material”.

Monitoreo

Todas las grabaciones son parte de un monitoreo biológico que se efectúa en esos espacios naturales, “tenemos que destacar la participación de los comités comunitarios, conformados por las personas que están dentro de esas ANP”.

Aunque por el momento en “Visor de fauna” están contempladas 10 Áreas Naturales Protegidas de Chiapas, como las reservas de las biosferas El Ocote, El Triunfo o La Frailescana, Roldán Velasco especificó que durante el transcurso del tiempo habrá aporte de videos y fotografías de otras nueve áreas de ese tipo que están en la entidad. “La idea es que todas estén representadas”.