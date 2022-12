Cada vez menos inocentes

La modernidad ha llevado a algunas conmemoraciones al mundo virtual. Las bromas del Día de los (Santos) Inocentes, celebrado el 28 de diciembre, pasaron de los clásicos préstamos o el anuncio falso de un embarazo, a la publicación de noticias llamativas que las “inocentes palomitas” comparten sin parar.

Por ello, Cuarto Poder salió a las calles para pedir la opinión de las y los transeúntes sobre la conmemoración de los Santos Inocentes, que tiene más de mil 500 años de historia.

Humor

Eleonor Escobar García recuerda que Herodes quería matar al Niño Jesús y por ese afán asesinó a otros, también inocentes. “En forma de broma se hace alusión a la inocencia y a la traición, por eso si tu prestas no te lo devuelven”, comenta.

Con una peculiar alegría, Eleonor cuenta que cumple años el Día de los Inocentes y se siente afortunada por ello, pues además del significado religioso, cuando era niña estuvo involucrada con las travesuras.

Relata que pedía prestado a su mamá, papá y hermanos, “con gusto me lo daban por mi festejo, me encanta el día de mi cumpleaños por todo lo que representa”.

Su esposo, José Adulfo Mendoza Morales, con el que tiene una familia de costumbres católicas, dice que en sí las fechas decembrinas son de mucha alegría y el nacimiento de su esposa (el 28 de diciembre) es una bendición.

“Los que no conocen a Dios solo lo agarran como bromas. Yo nunca hice bromas y me cuidaba de que no me las hicieran”, relata don José Adulfo.

Al contrario de Eleonor y Adulfo, Mercedes de la Cruz José —de oficio comerciante ambulante— dice que hace mucho no considera la fecha como especial, puesto que solo la recuerda por las bromas; además de que no profesa una religión.

Por otro lado, Francisca Eretia, visitante de Palenque, señala que el Día de los Inocentes es como un recuerdo de las bromas de adolescencia, cuando sus compañeros o primos pedían prestado para no devolverlo.

“Pero como ya tenemos la noción, es difícil que nos engañen aunque no seamos católicos sino de otra religión”, dice.

La familia López, originaria de Juchitán, comparte que en Oaxaca la personas acostumbran a pedir prestado y no pagar, “allá si te duermes te chingan, hay que ponerse a las vivas”.

Los mártires

El sacerdote José Luis Bezares Selvas, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, menciona que se perdió el verdadero significado del 28 de diciembre, “pero a la vez, demuestra el humor de las mexicanas y los mexicanos que hasta de la muerte nos reímos”.

Hizo hincapié en que en una sociedad plural como la nuestra, por lógica, muchas personas no conocerán el significado de reconocer el martirio de los inocentes, “pero también con la tecnología al alcance pueden investigar el verdadero significado”.

La conmemoración de los Santos Inocentes está basada en el relato del Evangelio según san Mateo 2, 13-18. “El sufrimiento de las y los inocentes es una interpelación para quienes nos decimos cristianos-cristianas, puesto que la voz de Dios nos interpela a través de aquellas personas que sufren lo adverso de las circunstancias”, explica el presbítero.

“Pero también de aquellas personas: niñas, niños, jóvenes, adultas o ancianas, que son víctimas directas o indirectas, de una justicia que se retrasa demasiado a causa de la impunidad y de una violencia que cada día se acrecienta más”.

El sacerdote dice que el mensaje trae implícito que no es correcto normalizar la violencia y la injusticia. Por ello Herodes personifica a quienes, por su dinero, posición o poder, pretenden normalizar y hasta justificar el sufrimiento de los inocentes, “y revictimizarlos”.

“¿Qué tanto nos dejamos interpelar por el sufrimiento de la gente inocente?”, cuestionó por último.

Mundo digitalManuel de Jesús Robles González, CEO de una empresa de desarrollo de software en Chiapas, advirtió sobre el flujo de noticias falsas que ya comienzan a circular por internet, con el pretexto del Día de los Inocentes.

“Lo siento por las noticias que serán verdad. Deberíamos ponerles un ícono de noticias falsas. Y así para siempre”.

Robles explicó que este día puede ser aprovechado por la delincuencia cibernética, “en un mar de peces y de desconocimiento la pesca abunda. Todo es aprovechado por los que se dedican a eso”.

Por ello, recomendó investigar siempre y a fondo toda la información que nos llega por las diferentes redes sociales. Es importante confirmar antes de compartir.