Buscarán otras vías para llegar a la justicia

Los sobrevivientes de Acteal buscarán que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad y dé castigo a los autores intelectuales, a 25 años de la masacre y las divisiones internas que ha sufrido la organización.

José Patrocinio Hernández Gómez, dijo que el próximo año el Consejo de Las Abejas buscará a dos investigadores particulares, y con los resultados solicitarán la intervención de la Fiscalía General de la República para continuar con la exigencia de justicia.

“El Estado mexicano generó todas las condiciones para que se llevara a cabo la masacre y, a través del Ejército mexicano, formó, entrenó y armó a los grupos paramilitares afiliados al Partido Revolucionario Institucional y al Frente Cardenista”, indicó.

El 22 de diciembre de 1997 un grupo paramilitar asesinó a 45 tsotsiles, entre ellos 18 niñas y niños, además de cuatros mujeres embarazadas, “es un crimen de Estado de lesa humanidad, no un conflicto de tierras o un conflicto social o de religión”.

Señalamiento

El grupo de sobrevivientes, que acompaña Patrocinio, reconoce como responsables al ex presidente de México, Ernesto Zedillo; el ex secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; y el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, que tres semanas después de la masacre de Acteal renunció al cargo.

También piden castigo a los 20 paramilitares confesos, que en 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la libertad; y a través del Congreso del Estado les dieron hectáreas de tierras.

En ese entonces, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) tomó la defensa de los paramilitares y abogó por supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia.

El vocero del Consejo de las Abejas explicó que otros paramilitares que estaban sentenciados por el mismo hecho usaron ese mismo recurso para ser liberados y a la fecha no hay ningún autor material ni intelectual que esté preso por la masacre de Acteal.

“El gobierno también es responsable por el encubrimiento. Nunca se hicieron investigaciones tendientes a deslindar responsabilidades de autores intelectuales, hasta la fecha”, señalaron.